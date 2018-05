Asparges, fjordrejer, fennikel og sprød salat smager af maj og juni. Måltidet, der består af fem forskellige retter, er sammensat af kogebogsforfatter Katrine Klinken til hendes nyeste kogebog "Mæt". Udover at passe til sæsonen i haven og havet, er retterne udvalgt, så de tilfredsstiller alle fem grundsmage: salt, surt, sødt, bittert og umami. Her får du opskrifterne til at lave et måltid, der smager af begyndende sommer.