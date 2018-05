Kay Bojesen begyndte i 1930'erne en trend, som flere danske arkitekter, sølvsmede og snedkere har fulgt, da han lavede sine første figurer i træ. For Jacob Hermann var det alle træresterne fra møbelproduktionen, der inspirerede ham til at udnytte stumper og stykker til noget dekorativt til hylder og borde. Han formede drejefugle, som blev vurderet ufattelig kostbare i internationale auktionshuse og derfor er sat i produktion igen. Det er kendetegnende for de fleste af fuglene her, at de er relanceringer af 1950'er- og 60'er-design, som er blevet populært igen. Et andet kendetegn er, at hver formgiver har brugt enkle linjer og former til at skabe fugle med meget forskellige udtryk og personligheder.