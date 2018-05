Trafik

I renoveringsperioden vil vi gøre vores yderste for at få trafikken til at glide så nemt som muligt på Lillebæltsbroen. Shahriar Honar, Vejdirektoratet

- Hvad angår erhvervslivets langsomkørende køretøjer, så har Vejdirektoratet fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter af erhvervets langsomt kørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret for vejtrafik både i 2018 og 2019, skriver Vejdirektoratet med henvisning til, at der også er planlagt endnu en etape til renovering af Gl. Lillebæltsbro i 2019.

Det sker som led i Vejdirektoratets planlagte renovering af broen, og den spærres i 20 uger, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Så efter pinse er trafikanter henvist til at køre over Lillebæltsbroen.

Har man brug for eskorte med et langsomt køretøj, foregår det i løbet af de 20 uger på faste tidspunkter dagligt fra mandag til søndag, oplyser Vejdirektoratet:

Fra Fyn til Jylland: Mødetid på pendlerpladsen ved Jyllandsvej, 5500 Middelfart kl. 03:45 og kl. 20:15Fra Jylland til Fyn: Mødetid i Vesterballevej, 7000 Fredericia kl. 04:15 og kl. 20:30. Til- og framelding skal ske på mail til jwa@arkil.dk - senest 12 timer før eskortens start, afmelding senest fire timer før start. Hvis man har behov for at booke weekendkørsel, skal tilmelding foretages senest fredagen inden klokken 12, skriver Vejldirektoratet.

- Det er en meget omfattende og nødvendig renovering af Gl. Lillebæltsbro, som vi mest effektivt kan gennemføre, hvis entreprenøren Arkil A/S kan arbejde på broen uhindret af vejtrafikken. Derfor har vi valgt at spærre Gl. Lillebæltsbro for vejtrafik i hele perioden. Til gengæld bliver den samlede renoveringsperiode så kortere. Samtidig vil vi i renoveringsperioden gøre vores yderste for at få trafikken til at glide så nemt som muligt på Lillebæltsbroen, udtaler specielkonsulent i Vejdirektoratet, Shahriar Honar.

Togdriften fortsætter uændret, og der er også adgang for gående, cyklister og knallerter i langt det meste af perioden, bortset fra nogle nætter, hvor fællesstien lukkes. Det vil Vejdirektoratet også informere om senere.