Antallet af hjertestartere stiger markant, og det har en betydning for chancen for at overleve.

Nordvestfyn: Du kan redde liv. Sådan lyder den kendte frase fra Trygfondens hjertestop-kampagne. Og der er noget om det. Især hvis du er i nærheden af en hjertestarter, og gennem de seneste år er chancen for, at netop sådan en er placeret i nærheden af dig, blevet større og større. Alene i 2017 kom 2.212 nye hjertestartere til i hele landet, hvilket betyder, at der i Danmark er tæt på 18.000 hjertestartere, og at overlevelsen efter hjertestop er tredoblet over de seneste 15 år, så 12 procent i dag overlever.

Tvillinggården har netop fået doneret en hjertestarter af Trygfonden. Dermed er der nu 143 hjertestartere i Middelfart Kommune, og 81 af dem er døgnåbne. De har en betydning. Det mener formanden for Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark, Poul Andersen.

- Hjertestartere er vigtige, fordi de er med til at redde liv. Egentlig er en hjertestarter en forsikring, man sætter op på væggen, som man håber aldrig at få brug for. Og samtidig ved vi, at jo flere, der får kurser i førstehjælp, jo bedre, for hjertemassage er med til at redde nogle minutter. Derfor har man nu også en forpligtelse til at få seks mand på et førstehjælpskursus, når man får doneret en hjertestarter fra Trygfonden, fortæller Poul Andersen.

Og ifølge formanden er der nogle steder, det er ideelt at placere en hjertestarter.

- Det er oplagt at have dem, hvor der kommer mange mennesker og i områder, hvor der ellers ikke er hjertestartere. Det er det, vi kigger på, når vi vurderer, hvor vi skal donere hjertestartere til, siger han.

Trygfonden har siden 2006 doneret 100 hjertestartere om året. Du kan se, hvor din nærmeste hjertestarter er placeret på hjertestarter.dk eller hente Trygfondens Hjertestart-app.