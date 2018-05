Nyborg: Bilister har det af og til med at hidse sig op - typisk over de andre bilister i trafikken. Men det hører alligevel til sjældenhederne, at det udvikler sig til egentlig vold eller hærværk, som det var tilfældet den 15. oktober 2016 i krydset mellem afkørselsrampen til motorvejen og Storebæltsvej i Nyborg.

Her havde to mænd valgt at køre ind til siden efter "en trafikmæssig uoverensstemmelse". Den ene part - en 19-årig mand - valgte at reagere ved at trække en kniv og stikke ud efter den anden person. Dog uden at ramme. I stedet begik han hærværk på mandens bil, hvilket resulterede i et ødelagt sidespejl og en bule i bagklappen.

Selv nægtede den 19-årige sig skyldig, da sagen kom for byretten i Svendborg forleden. Retten takserede imidlertid volden og hærværket til fængsel i fire måneder samt en betinget udvisning af Danmark i to år.