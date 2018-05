Teaterkoncert

Fredericia: YoungStars Fredericia havde torsdag aften verdenspremiere på teaterkoncerten "Time og dag og uge". Det foregik på Ungdommens Hus, hvor publikum sad klar i god tid, mens temperaturen og forventningens glæde i salen steg og steg.

YoungStars Fredericia er et foreningsforetagende, der blev startet op i 2017 for at skabe ambitiøse musicals for og med unge mellem 13 og 20 år. Foreningen rejste sig på succesen med "Askepop", og "Time og dag og uge" er deres første forsøg på at skabe noget nyt og spændende for Fredericias mange unge talenter.

Og talent er der masser af i forestillingen: Syv skuespiller/sangere og fem musikere. Det hele er live og lige op i ansigtet på publikum.

- Vi ville egentlig gerne være startet med en større musical. Men vi måtte erkende, at vi var nødt til at starte med noget lidt mindre - men lige så godt, lød det fra foreningens formand, Henrik Josefsen, der bød publikum velkommen og forklarede, at Ungdommens Hus skam godt kan rumme andet end metal- og hardcore-koncerter.

Når fredagens og lørdagens forestillinger er ovre, vil foreningen lægge hovedet i blød og planlægge næste års forestilling. Allerede nu håber de, at forældre og sponsorer vil bakke op og sikre et godt afsæt for nye produktioner.

Efter premieren var der hygge, snacks, taler og drinks i caféen, midt i Ungdommens Hus.