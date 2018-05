Sport

Kerteminde: I pinsedagene bliver der masser af liv på vandet i Kertemindebugten, når Sejlklubben for 19. gang holder Sail Extreme, der er nordens største jollestævne med omkring 400 deltagende joller.

De 400 joller har deltagere lige fra 7-8 år og op til garvede konkurrencesejlere i stor-joller som Laser eller Contender. Der konkurreres på fem baner med otte forskellige jolletyper. Mange af sejlerne kæmper om udtagelse til mesterskaber i Norden og Europa.

Der vil også være masser af liv på marinaen, hvor sejlere og publikum mødes i løbet af dagene og om aftenen til stor sejlerfest med musik fra et af Kim Larsen kopi-band.

Alle hoteller og bed'n'breakfast i miles omkreds er booket, og hele vinterpladsen i havnen, plænerne foran og ved siden af Ved Stranden er omdannet til campingområde, for det kræver mange sengepladser, når også de 150 frivillige hjælpere skal have et sted at sove.