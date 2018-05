Debat: Dråben, der fik bægeret til at flyde over

Læserbrev: En af mine kollegaer viste mig et Facebookopslag her til frokost. En landmand har pløjet flere hundrede fuglereder ned på Siø. Velvidende, at det var det, der skete.

Jeg har gået og grundet over det resten af dagen. Hvordan kan det være, at vi under finanskrisen er kommet op på et udlån på mere end 370 milliarder kroner til landbruget - samtidig med at nye iværksættere ikke kunne låne selv mindre beløb, måske kunne de have gjort det bedre? Hvordan kan det være, at der hvert år skal tilfalde landbruget store beløb fra EU og fra skatteborgerne? Og er det her takken? Og ville det ikke være rimeligt, om landmanden tager hensyn til vores allesammens natur?

Der er/har været tilskud til dræning - tilskud for at etablere vandhuller igen. Tilskud til udretning af åer - tilskud til at sno dem igen. Tilskud til at plante hegn - tilskud til at flise dem. Andre liberale erhverv har ikke disse tilskud - og tak for det i øvrigt. Men er det rigtigt at bruge borgernes pengene på denne måde?

Er vi til grin for vores egne penge? Og vi har gået og købt dansk for at støtte danske landmænd i troen på, at det var det bedste? Nu er jeg kommet i tvivl.

Kunne man tænke sig, at landmændene gjorde noget frivilligt for naturen - eller skal der altid penge på bordet? Jeg ved godt, at man ikke kan skære alle landmænd over en kam, og en stor tak til dem, som vitterligt gør noget for naturen. Men det her blev dråben, der fik bægeret til at flyde over.