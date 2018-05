Debat: Forhøjet bundfradrag er en tidlig julegave

Læserbrev: Sommervarmen har for længst ramt Danmark, men alligevel fik dansk turisme for nylig en tidlig julegave. Det er et bredt flertal i Folketinget med regeringen i spidsen, som nu vil hæve bundfradraget for feriehusudlejning til 40.000 kroner om året.

Nyheden er god, fordi der mangler feriehuse til udlejning, og det højere bundfradrag vil få flere til at leje deres feriehuse ud. Efterspørgslen på feriehuse bare stiger og stiger, og nu bliver guleroden for at leje ud altså større. Og den større gulerod vil virke. Det viser en analyse, som vi tidligere har lavet sammen med Feriehusudlejernes Brancheforening.

Når der lejes ud, får vi flere overnatninger i Danmark. Hvis 1000 flere feriehuse bliver udlejet, vil det skabe ikke færre end 400.000 flere overnatninger. Det vil igen medføre en øget turismeomsætning på 250 millioner kroner, hvilket igen er lig med nye arbejdspladser.

En enkelt vil måske så lige få den tanke, at et højere fradrag vil koste statskassen penge. Her kan det være nyttigt at se på, hvad der tidligere er sket på området. I 2011 blev fradraget hævet fra 10.000 kroner til 20.000 kroner. Dengang var forventningen, at det ændrede fradrag ville betyde et rundt nul for statskassen, idet fradraget ville få flere til at leje ud. Det skete også, men der kom så mange flere feriehuse på udlejningsmarkedet, at det hævede fradrag endte med at betyde et klart plus til statskassen.

Ja, forhøjet fradrag gavner bredt, og det er fornuftigt og fantastisk, at det nu bliver en realitet.