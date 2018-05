Debat: Mad kan mere end mætte

Læserbrev: Svendborg Kommunes finansieringskatalog er på gaden. Og det ser sort ud for borgere, der skal have en hjælpende hånd til dagens måltider. Der skal ske voldsomme besparelser på hele køkkenområdet.

Planen er at spare på personale, lukke tre plejehjemskøkkener og reducere tilskuddet til Det Gode Madhus. En plan, som går stik imod de seneste års bestræbelser på at få maden tættere på borgeren og som saboterer den viden, vi faktisk har om madens vigtige betydning for både helbred og livskvalitet. Ikke mindst for de ældre og borgere, som har mistet appetitten, har besvær med at tygge og synke maden, og som ofte lider af andre sygdomme, der kræver helt særlige diæter, som ikke hvem som helst uden rette faglige kompetencer kan levere.

Fremadrettet forestiller kommunen sig, at det varme måltid leveres fra Det Gode Madhus, som er helt fint med mig. Men at plejepersonalet får ansvar for den videre proces med at opvarme, servere og tilberede resten af døgnets måltider, er slet ikke fint nok med mig.

Hvordan får kommunen den idé, at maden ikke kræver særlige kompetencer? Den kræver i den grad både rette skills og kompetencer. Ligesom plejepersonalet kan pleje, kan de kostfaglige håndtere mad til alle slags borgere, hele døgnet, hele livet.

De kostfaglige medarbejdere sørger for, at den kulinariske kvalitet er i top, anretter indbydende og tilbereder smagfuld mad, der kan tygges og passer til præcis det behov, den enkelte har, hvad enten det handler om risiko for undervægt eller en overvægt, der kan blive behandlingskrævende, hvis der ikke sættes ind i tide. Og de håndterer maden efter strenge hygiejneregler, så ingen bliver syge. Det er de uddannede til.

Uanset om maden skal tilberedes udefra eller i et lokalt køkken, skal der den rette faglighed til. For mad kan så meget mere end at mætte. Den rigtige mad og indsats kan både helbrede og forebygge sygdom, dyre behandlingsforløb og dårlig livskvalitet. Har vi i Svendborg Kommune mon råd til at sige nej?