Madsby Legepark er blandt finalisterne i en afstemning om at have landets sjoveste legeplads.

- Vi er meget glade for at se, at så mange danskere har været inde at nominere deres favoritter. Det viser, at der er en stor interesse for de danske legepladser, og derfor synes vi, at de sjoveste legepladser skal hyldes, så endnu flere familier kan få glæde af dem, siger Lasse Hartvig, Brand Manager i Bio-tex, i en pressemeddelelse.

Fredericia: Vaskemiddel-firmaet Bio-Tex har sammen med legeaftale-app'en GoLittle sat sig for at finde Danmarks sjoveste legeplads.

For at få afgjort, om Madsby Legepark løber af med sejren, skal den grundigt vurderes af en hård jury: Sammen med Morten Resen rejser fire børn rundt i landet for at teste de fem legepladser og i fællesskab blive enige om, hvem der fortjener titlen.

- Der er ingen bedre til at vurdere, hvor sjov en legeplads er, end børnene selv. Derfor er det helt naturligt, at de skal være de afgørende stemmer, når vi skal udnævne hvilken legeplads, der er Danmarks sjoveste. Jeg er meget spændt på at se, hvilken legeplads, der ender med at løbe med børnenes stemmer - for ud over æren vinder legepladsen også en fremtrædende placering i den kommende version af GoLittle, der, ud over at lave legeaftaler, også snart kan guide til de bedste steder at spise, lege og opleve med børn, siger Morten Resen, stifter af GoLittle

Vinderen offentliggøres den 28. maj. De fem finalister er Naturlegepladsen i Tisvildeleje, Tårnlegepladsen i Fælledparken i København, Legepladsen ved Mindeparken i Aarhus, Madsby Legepark i Fredericia og Naturlegepladsen i Svanninge Bakker ved Faaborg. PFA