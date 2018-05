Min ven Anton: Ohhhhh, at være en olding!

- Du skal vågne! Det er din fødseldag, og det regner!

Antons lillebror Oscar kildede mig i næsen med det hjemmestrikkede flag, han fik af sin mor på sin syv-års-dag. Jeg åbnede det ene øje. Langsomt i erkendelse af, at jeg havde fået et 0 bag mit syvtal.

- Det regner ikke før klokken 18, ifølge DMI!

Min bedsteven Per stod i fineste puds og kiggede ud over folk og fæ omkring min seng.

- Tillykke igen, sagde han i sin balletmestertone.

Anton og hans søskende trådte an, som var de hans yngste ballethold. Per uddelte opgaver som "hundeluftning", "holde "M" væk fra festadressen længst muligt". Resten blev hvisket. Ingrid satte sig tungt på min sengekant, medens Anton og Per forsvandt i én retning og Oscar løb i haven med mine gamle gårdhunde, Odin og Bongo.

- Jeg havde sovet som ramt af en hammer, for festudvalget med Per i spidsen havde rystet mig vågen i min lænestol til første gaveuddeling ved midnat. Han havde streamet en film, som ikke holdt mig vågen. Midnatsgaver i form af ny sommerkjole, Versace parfume, ny havebænk, Ingrid-strikket sjal, var Antons søster Astrid nu denne morgen ved at arrangere oppe i spisestuen. Dog ikke bænken.

- Godt, vi gik fra planerne om havefest, råbte Per på vej gennem lokalet med regndråber i hårmoussen.

Per, Anton med familie, lånedatter Bettina med familie, som jeg kalder "Arvingerne", har siden jul givet mig en forsmag på alderdommens udrangering. En hemmelig side på facebook omhandlende fødseldagen, var det første tegn på mit matriarkalske fald.

- Nu har jeg jo fået alle gaver, så jeg kan godt hjælpe med et eller andet. Hvad har I så travlt med?

- Alle gaver. Hvad ved du? sagde Per på vej ud af fordøren.

- Du skal bare, øh "fødselere", tilføjede Anton, som sprang efter ham som en skygge.

Jeg tog i døren for at se om den var "hundesikret". Åbnede den så på klem. Skråt overfor sad gadens pensionerede overlæge Madsen. Han var i festtøjet.

- Kuk, kuk og tillykke, råbte han.

- Du skal først til frokost om fem timer, råbte jeg.

- Jeg venter og ser om der kommer gratulanter. Jeg ved, du har fået en ny bænk. Den skal vel stå her ude foran, så du har kontakt med vi andre pensionister.

- Nej, råbte jeg og smækkede døren, som var det for støvets og pensionens alder.

Det regnede ikke mere før aften. Til gengæld begyndte min rørte sjæl "at sile" ud af øjne, næse og mund.

Festmarskal Per havde også inddelt gæsternes forespørgsel om gaver i tre grupper. Gruppe ét: De handy gav sig selv samt kasser med byggemarkedsting. Der var også tre meter tagpap, smukt indpakket. Gruppe to: Oplevelser fra kulturudflugter på Fyn, til teatre i København og Odense, middagsinvitationer. Gruppe tre: Bestod af anti-aldrende rynkecremer, jeg selv er for fedtet til at købe.

Per havde en kæmpe ekstragave. Vaskeægte Harlekin og Columbine var hentet fra PantomimeTeatret og dansede til velkomstchampagnen.

- Sikken fest, jublede min svigermor, på snart 99 år. Hun var også at finde på den sidste gave fra "Arvingerne": En "blå" andendag med sejltur i det sydfynske øhav, slot, frokost og seværdigheder.

- Oh, at være en olding, sagde jeg og klemte hendes hånd, efter at have set hende forcere 99 trappetrin til seværdigheder.

- Hvis du er olding, så er jeg ...

- Æres-Olding, sagde Anton, før hans krøllede hoved sov mod min skulder i udmattelse.

- Træt! Ja, men jeg er i træning. Jeg har meldt mig til Kronprinsens Royal Race for kørestole plejehjemmet rundt. Jeg håber min plejer er i form, for vi skal vinde, sagde mit absolutte håb for de år, der kommer.