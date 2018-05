Læserbrev: Statsministerens omgangskreds er diktatorisk. Det egner sig ikke for en jovial venstremand. Måske starte på en frisk og indordne sig på en ny tilværelse, hvor han tager sig af de store ting, som optræden i udlandet, i EU og USA og rundt i verden og kun tager sig af de små ting som børnenes lærdom, borgernes velfærd ifølge fornuftig socialpolitik, energipolitik sammen med partierne til venstre for hans parti. Partierne til højre for midten, ja, da har de to største frataget sig al deltagelse for de næste 10 år, det er en skam, men det er en realitet.

Måske er Danmark det første land, der frigør sig fra højredrejningen i verden. Grunden ligger i vor fortid med H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og andelsbevægelsen. Ved hjælp af det solidariske ansvar eller snarere på grund af det, kan vi frigøre os af kapitalismens pengetank. Det kræver også, at dersom store udenlandske koncerner vil drive støvsugervirksomhed i Danmark skal følge de regler, der gælder for danske virksomheder. Da vi indtil nu historisk har haft nogenlunde omdømme, ja, så bærer virksomhederne nok over med os, måske bliver de endda stolte af at have afdelinger, der er fuldt registrerede i den kommune de ligger i med hjemsted, skatteprocent på 22 og forbud mod at manipulere indkomsterne her i landet. Det er et forsøg værd. Husk, Hans Christian Schmidt, det drejer sig ikke om 90 mandater, men om 179. Jeg spørger dig: Kan jeg bestille dig til at spille til, når det lykkes? I den sidste tid har jeg oplevet i transmission fra folketinget, hvor tingmedlemmer fra Grønland blev konfronteret med, at hævnlovgivning også skulle anvendes overfor grønlændere, når de uddanner sig i Danmark. Det er virkelig pinligt, for vi har da rigsfællesskabet. Også Færøerne hører dertil, selv om de ingen detention har til de anholdte. Med den nye arbejdsdeling vil der virkelig kunne føres politik af format, og det vil også være nødvendigt, at samles om politikken i 3 eller 4 folketingsperioder, hvis vi skal lykkes med bekæmpelse af klimaforandringen.

Det drejer sig om at bruge magten og ansvaret til menneskenes bedste og ikke kun til nogle få og sådan er det overalt i verden.