Debat: Miljøminister efterlyses

Synspunkt: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udnævnt en ny miljø- og fødevareminister. Danmark er et af de få lande, der ikke har en selvstændig miljøminister, og alene dette viser statsministerens og Venstres nedprioritering af natur- og miljøområdet.

Den ny minister understreger, at miljødelen kommer før fødevaredelen, og godt for det, for der er nok at rette op på.

164 vandboringer er her i år blevet lukket på grund af, at grænseværdien for pesticidrester var overskredet. Næsten hver gang man søger efter en sprøjtegift i grundvandet, finder man denne. Den tidligere landbrugsminister Esben Lunde Larsen (V) udtalte, at der er ingen grund til bekymring.

Venstres tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt foreslår at afskaffe afgiften på sprøjtemidler, blandet med den begrundelse, at når man ikke sprøjter tilstrækkeligt giver det resistent ukrudt og insekter. Vi har savnet en minister for miljøet, som kan sætte denne venstremand på plads.

EU foreslog stop for brug af et sprøjtemiddel, der er livsfarligt for bier. Kun Esben Lunde Larsen (V) og en rumæner stemte imod forslaget, som dog blev vedtaget. Det er flovt at være dansker.

Venstres ordfører for afskaffelse af naturen, Erling Bonnesen, foreslår at fjerne Danmarks Naturfredningsforenings (DN) ret til at rejse et fredningsforslag. Vi savner en miljøminister, der kan fortælle, at det er fint, at DN kan foreslå en fredning, når nu stat og kommuner aldrig gør dette. Selv om DN har enkelte vildskud, ville Danmark være et fattigere sted, og uden DN som vagthund ville mange af vores bedste naturområder være ødelagt.

På Venstres foranledning blev der vedtaget en landbrugspakke, som giver landmændene mulighed for at gøde noget mere. Det er fint nok på de jorde, hvor jorden kan tåle det. Men der skulle så som kompensation oprettes nogle vådområder til opsugning af den forøgede kvælstofmængde. Men på dette område sker der så godt som intet.

En del statsskove skal ifølge regeringen omlægges til urørt skov. Det er et rigtig godt forslag. Desværre havde Esben Lunde Larsen (V) ikke lige penge med til dette, så løsningen blev at træer af værdi først skal fældes for at skaffe penge. Så den urørte skov får først værdi om et par generationer. Vi savner en minister, der vil naturen.

Mindst tre millioner fugle er forsvundet fra den danske natur. Vi mangler således tre ud af fire viber i landbrugslandet. Vi savner en miljøminister, der vil gøre noget for naturen.

Tidligere landbrugsminister Esben Lunde Larsen (V) har foreslået at fjerne 10 procent af det beskyttede Natura 2000-areal i Danmark. Et område på størrelse med Langeland. Forslaget har været i høring, og det er nu op til ministeren med den endelige udformning. Ingen andre lande har så lille en andel af natur, og ingen andre lande foreslår at reducere andelen. Det bliver spændende at høre, om den nye minister mener det alvorligt, at miljøet er vigtigt.

Og sådan kan man blive ved.

Venstre vil nu til at kalde sig et grønt parti. Hvis ikke det skal føre til anmeldelse til forbrugerombudsmanden for falsk markedsføring, er der nogle holdninger i partiet, der trænger til revision.