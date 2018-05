Rockwool bekræfter med sit regnskab for første kvartal de foreløbige tal, som isoleringskoncernen kom med 30. april i forbindelse med en opjustering af selskabets indtjeningsforventninger. Det går stærkt frem, selv om valuta spiller Rockwool et puds.

På toplinjen - de penge, der kommer ind fra salg - kunne isoleringsvirksomheden for første kvartal notere en omsætning på 603 millioner euro mod 534 millioner euro i den tilsvarende periode året før.

- I kvartalet bidrog både mængder og salgspriser til vækst i omsætningen. En fornuftig inflation af salgspriser sammenholdt med fortsatte produktivitetsforbedringer opvejede højere råvareomkostninger, skriver Rockwool.

Fremgangen kom, på trods af at valutamodvind barberede 3,6 procentpoint af omsætningen.

Rockwool har samtidig kunne øge sit overskud markant. Nettoresultatet steg i kvartalet til 54 millioner euro fra 32 millioner euro i samme periode sidste år.

Det er specielt salget i Europa, der har båret resultaterne frem i kvartalet. I Vesteuropa er salget steget med 18,4 procent sammenlignet med året før, mens stigningen lyder på 20,4 procent for Østeuropa.

- Rockwool har nydt godt af et favorabelt forretningsmiljø i byggesektoren i Europa og Nordamerika, hvor der er opnået sunde resultater i specielt segmenterne for flade tage og facader, skriver Rockwool.

Selskabet kan samtidig slikke sig om munden og kigge på den bølge af byggeregulativer, der skal forbedre energiudnyttelsen i bygninger Europa over.

- Mens det er for tidligt at evaluere effekten af introduktionen i mange europæiske lande af nye og store inticamentsprogrammer for energieffektivitet ved renovering, er det et positivt tegn for hele industrien, skriver Rockwool.