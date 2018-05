180 gram hash, 1 gram kokain, skunk og nogle dopingmidler.

Det var udbyttet, da politiet natten til fredag besluttede sig for at kigge nærmere på en 25-årig bilist, de havde standset i Svendborg.

Manden, der havde to af sine bekendte med i bilen, viste sig at være påvirket af euforiserende stoffer. I bilen fandt politiet fem gram hash og 3,5 gram mdma, og fundet og kørslen i påvirket tilstand fik politiet til at anholde førereren og til at beslutte sig for at se nærmere på hans bopæl.

Det viste sig at være en god ide.

- Under ransagningen finder vi yderligere hash - 180 gram - en mindre mængde kokain, skunk og nogle dopingmidler, så sagen udvikler sig, og det viser sig, at de to andre også har med sagen at gøre, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Sagen bliver nu efterforsket yderligere, og den 25-årige den ene af hans venner kan se frem til at skulle en tur i retten.