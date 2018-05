Vi mennesker giver hinanden ansvar i samfundet. Da vores politikere i løbet af det 20. århundrede udformede velfærdsstaten, var et centralt spørgsmål netop, hvordan vi millioner af vidt forskellige danskere kunne tage vare om hinanden fra vugge til grav. Dette fællesskab udfordrede "Dovne Robert" i efteråret 2012, da han i et tv-interview på DR2 udtalte, at han hellere ville leve af kontanthjælp end tage et job, der ikke gav mening for ham. Den livsstil havde han foretrukket i nu 11 år. For ham var det et ganske enkelt spørgsmål om, at han havde ret til kontanthjælp, og derfor ville han ikke påtage sig et arbejde som eksempelvis gulvsliber eller pedel.

Roberts synpunkt vakte stor furore, fordi mange danskere mente, at han med sine valg nassede på velfærdssamfundet uden at være villig til at yde sit bidrag til fællesskabet. Man kan hævde, at Robert indtager en noget nær ansvarsløs position. Først og fremmest fordi han kun orienterer sig ud fra, hvad han som enkeltperson kan få en gevinst ud af og dermed ser bort fra, hvad han kan bidrage med i forhold til alle os andre.

Debatten om Dovne Robert viser, at ansvarsbegrebet sætter os ind i forpligtende sammenhænge. Når Robert betonede sin ret til kontanthjælp, argumenterede han ud fra den rettighed, han havde som enkeltperson og glemte måske, at han kun kunne hævde sin ret, fordi der var en hel masse andre borgere, der både ideologisk og ved at stille deres ressourcer til rådighed havde gjort det muligt for ham. I stedet for at insistere på sin ret kunne Robert have spurgt sig selv: Har jeg et medansvar for at opretholde og udvikle det politiske fællesskab, som jeg er en del af? Et spørgsmål, enhver samfundsborger med fordel kan stille sig selv, og som ikke mindst bliver relevant, når det kommer til at udøve vores demokratiske ret i forbindelse med et folketingsvalg.

I lyset af de enorme udfordringer med flygtninge og finanskriser, terrorangreb og borgerkrige i Mellemøsten, som Europa er stillet over for, kræver det grundige overvejelser for hver enkelt borger, inden han eller hun placerer sin stemme. Ved næste valg skal vi vælgere tage stilling til, om Løkke og kompagni har gjort det godt nok til at fortjene vores stemme, eller om vi foretrækker at overlade ansvaret for Danmark de næste fire år til for eksempel socialdemokraten Mette Frederiksen. Det politiske ansvar, som vi betror vores politikere, er altså en form for gensvar på den stemme, vi afgiver i stemmeboksen. Gensvaret indgår dermed i en form for samtale, hvor vi svarer igen ved at påtage os det ansvar, der er blevet lagt hen til os.

De fleste af os kender til at præsentere os for nye bekendte med vores stillingsbetegnelse. Som om der er lighedstegn mellem, hvem vi er, og hvad vi arbejder med. Især mange sygeplejersker, læger og præster har i tidens løb og verden over talt om at være kaldet. Deres arbejde var ikke bare noget, de kunne gøre færdigt, lægge fra sig og gå hjem helt uanfægtet. Det var noget, de var 24 timer i døgnet året rundt.

En spørgeundersøgelse foretaget af det internationale konsulentfirma YouGov i 2010 tyder på, at hen imod 30 pct. af danskere opfatter deres arbejde som et kald. Forskere tolker dette tal som udtryk for, at de opfatter deres arbejde som et spørgsmål om mere end penge. Det er en del af deres identitet, og de ville vælge en lignende gerning, selv med en væsentlig ringere løn. I forhold til fagforeningerne, som har kæmpet over hundrede år for arbejdernes rettigheder på arbejdsmarkedet, er det måske knap så gode nyheder. Det er disse rettigheder, som "Dovne Robert" var så bevidst om og krævede at nyde godt af uden at yde en indsats selv til gavn for fællesskabet. Men fagforeningerne vil netop gerne undgå at tale for meget om kald, da de ser en risiko for, at vi ikke længere vil kunne afgrænse og regulere vores job, men lader det antage en langt mere omfattende karakter. Så går vi fra at arbejde i en afgrænset periode mellem typisk 8 og 16 til, at jobbet udgør vores primære identitet og livsform.

Når vi føler os kaldet til at udøve et bestemt hverv, sætter vi hele vores liv ind på at kunne leve op til de krav, dvs. det gensvar, som eksempelvis en læges ansvar over for patienter og pårørende fordrer. Vi kan nemlig ikke dele vores liv op i adskilte rum, som ikke påvirker hinanden. Ansvar dækker på den måde over mange af de forbindelser, vi har til hinanden som mennesker. Det er derfor også et etisk begreb, for ansvaret fremhæver, at vi er afhængige af hinanden. Jeg kan altså ikke pludselig vågne op en dag og helt alene være ansvarlig. Ethvert ansvar kan kun vokse frem mellem mennesker eller andre levende væsner. Det kan ikke gro i et tomrum; det opstår derimod i en situation, hvor andre mennesker forventer, at vi udfører en bestemt handling på en bestemt måde og inden for et bestemt tidsrum.

Ansvar er altså gensvar. Men det er lige så vigtigt at huske på, at vi ikke er bundet til en bestemt handlemåde, uanset hvilken opgave vi står over for. Vi har med andre ord frihed under ansvar. Vi er altså stillet frit, men kan derfor heller ikke slå op i en bestemt manual og læse, hvordan vi skal forholde os i den ene eller anden situation. Vi er henvist til at udvise dømmekraft og tænke igennem, hvad der er det rigtige at gøre i øjeblikket. Hvis vi forsøger at begrænse den frihed ved at formulere specifikke og ufravigelige regler, risikerer vi at opløse ansvaret indefra og gøre os selv til ansvarsløse væsner. Hvis et begreb som ansvar skal give mening, må vi derfor også forstå det i lyset af den frihed, som dets gensvar helt bogstaveligt fremkalder.

Det er også her, at spørgsmålet om ansvarets yderste horisont melder sig. På den ene side kan vi sige, at dette konkrete møde eller de konkrete opgaver og de etiske fordringer, der rejser sig af det, er ansvarets yderste horisont. Havde Robert stillet sig selv det tidligere nævnte spørgsmål om, hvorvidt han havde et medansvar for at opretholde og udvikle det politiske fællesskab, han er en del af, kunne svaret i dette lys have været: Mine medmennesker er mit yderste ansvar.