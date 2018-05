Forenklet erhvervsfremme kan godt være decentral

I lørdags havde en række markante regional- og kommunalpolitikere med formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose, i spidsen, en kronik i denne avis, hvor man stærkt kritiserer Forenklingsudvalgets anbefalinger med påstand om, at de er udtryk for en stærk og endog "giftig" centralisering af erhvervsfremmen. Denne påstand er svær at genkende, hvis man ser Forenklingsudvalgets anbefalinger i sin helhed. Baggrunden for udvalgets arbejde er en erkendelse af, at det er umuligt for både brugerne, dvs. virksomhederne, og deres rådgivere at overskue de samlede muligheder i erhvervsfremmesystemet. Der er utallige aktører og meget dobbeltarbejde, og mange aktiviteter tager ikke udgangspunkt i virksomhedernes behov og ønsker.

Jeg har selv i årtier fulgt erhvervsfremmesystemets udvikling både som bruger i min egen virksomhed, som formand for først Eksportforeningen og senere Fremstillingsindustrien i DI og som medlem af Danmarks Eksportråds bestyrelse. Jeg har kunnet følge, hvordan det har udviklet sig til det uoverskuelige kludetæppe, som det er i dag. På den baggrund har Forenklingsudvalget foreslået, at systemet bliver overskueligt og brugerdrevent. Det sker bl.a. gennem stærk lokal virksomhedsrepræsentation i de bestyrelser, som skal udvikle og administrere de forskellige virksomhedstilbud. Det sker med udgangspunkt i fem regionale erhvervshuse, hvor bestyrelsen består af personer fra kommuner, erhvervslivet, regionen og en lokal viden institution. Disse nye erhvervshuse vil formentlig tage udgangspunkt i de nuværende Væksthuse, som allerede nu har kommunerne som "ejere", og det sker også som en erkendelse af, at regionernes geografi er en hensigtsmæssig størrelse. Samtidig er forankringen i kommunerne, som fortsat kan lave kommunal erhvervsservice, naturlig.

Noget af det nye i forslagene er, at virksomhederne får større indflydelse end de hidtil har haft, men det er jo ikke ensbetydende med, at den lokale forankring ikke kan bevares. Til at koordinere aktiviteterne på landsplan og forestå nye initiativer og undgå "dobbeltaktiviteter" skal regeringen etablere Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som også får stærk kommunal og erhvervsmæssig repræsentation. Samme bestyrelse får til opgave at koordinere brugen at bl.a. EU's strukturfondsmidler baseret på input fra bl.a. de regionale erhvervshuses bestyrelser. I øvrigt foreslår udvalget at Erhvervsfremmebestyrelsen og dens sekretariat placeres uden for København. At der er behov for en sådan koordinering fremgår også af, at de tre vestdanske regioner allerede for et par år siden indgik et samarbejde for at undgå overlap, men det bør selvfølgelig ske på landsplan.

Flytningen af EU's strukturfondsmidler betyder, at der ikke længere er behov for de regionale vækstfora, hvilket nok er den væsentligste baggrund for påstanden om "centralisering" i politikernes kronik. Jeg har selv siddet i formandsskabet for det Syddanske Vækstforum gennem de seneste fire år, og har stor respekt for de projekter, som er sat i gang, og jeg er også helt enig i, at det er vigtigt med den lokale forankring. Det udelukker dog ikke, at uddelingen kan varetages på en anden måde, og når man nu etablerer nogle meget stærkere regionale erhvervshuse med kvalificerede bestyrelser, er det oplagt at overføre en del af opgaven til dem.

Samtidig må det forventes, at de strukturfondsmidler, som tilflyder Danmark, vil blive stærkt reduceret i fremtiden. Ved seneste uddeling var det den danske regerings holdning, at strukturfondsmidler kun skulle tildeles de fattige EU lande mhp at holde EU's samlede budget nede. Det var de store lande ikke enige i, hvorefter Danmark selvfølgelig også sikrede sig en andel af puljen. Med Brexit skal EU's budget under alle omstændigheder slankes, og det kan meget let føre til, at disse midler forsvinder eller reduceres betydeligt. Under alle omstændigheder udgør EU's strukturfondsmidler en ganske ringe del af de ca. fire mia. kr., som det skønnes årligt anvendes til erhvervsfremme i Danmark. En mulig centralisering på dette område er derfor på ingen måde udtryk for en generel centralisering. Når jeg skriver "mulig centralisering" skyldes også, at det i høj grad kommer an på, hvordan den nye struktur udrulles i praksis.

Regional- og kommunalpolitikernes indlæg er præget af en urimelig og ikke underbygget påstand om, at Forenklingsudvalgets anbefalinger generelt er udtryk for centralisering, og samtidig er indlægget blottet for konkrete forslag til hvad man alternativt kan gøre for at forbedre erhvervsfremmesystemet. Kronikkens omtalte mål om at tage udgangspunkt i "et tæt partnerskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, regioner og kommuner, hvor de forskellige parters viden kan bringes i spil til fælles gavn" tror jeg, at vi alle kan skrive under på. Det ville derfor klæde kronikørerne at komme ind i kampen og medvirke konstruktivt til, at den nye struktur får glæde af jeres erfaringer, når den skal gennem den politiske proces og føres ud i livet. Behovet for en markant forenkling er der bred enighed om, og det er da tankevækkende, at Forenklingsudvalgets anbefalinger bl.a. bakkes op af begge de to store erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri.