Kina har tilbudt USA en bred palet af investeringer og andre initiativer, der skal reducere det amerikanske handelsunderskud med Kina med omkring 200 milliarder dollar om året.

Det oplyser unavngivne kilder med kendskab til tilbuddet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tilbuddet er ifølge kilderne blevet leveret under forhandlinger mellem de to lande på et møde i Washington.

Formålet med mødet er at forhindre en ulmende handelskrig mellem de to lande, efter at USA har indført nye og omstridte toldsatser på importerede varer.

En af Reuters' kilder oplyser, at det kinesiske tilbud blandt andet vil komme den amerikanske flyproducent Boeing til gode.

Boeing er USA's største eksportør, og en tredjedel af virksomhedens fly bliver i forvejen solgt til kinesiske kunder.

USA's præsident, Donald Trump, har dog ikke store forventninger om frugtbare forhandlinger med Kina. Ifølge præsidenten mister USA 500 milliarder i handlen med Kina hvert år.

- Vil de (forhandlingerne, red.) blive succesfulde? Jeg tvivler på det. Årsagen er, at Kina er blevet meget forkælet. EU er blevet meget forkælet, siger Donald Trump under et møde med Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Ligesom Kina er EU også bekymret for en kommende handelskrig med USA.

Derfor har unionen erklæret sig parat til at forhandle om liberalisering af handlen med USA.

Det vil ske på betingelse af, at USA's præsident, Donald Trump, fritager de europæiske lande for højere told på stål og aluminium.

Donald Trump har indført told på 25 procent på stål og ti procent på aluminium.

Tolden skal især ramme kinesisk dumping på det amerikanske marked, men den truer også med at udløse en handelskrig mellem USA og EU.

Indtil videre er EU midlertidigt undtaget for de nye toldsatser frem til 1. juni.