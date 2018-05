Randers FC er med en udebanesejr på 2-1 i Lyngby tæt på at have reddet sig i Alka Superligaen.

Det har set sort ud for Randers FC i denne sæson, men nu kan kronjyderne måske snart ånde lettet op.

Torsdag tog holdet nemlig et stort skridt mod at sikre livet i Alka Superligaen, da den første af to overlevelseskampe mod Lyngby endte med en udebanesejr på 2-1 i en kamp, hvor gæsterne viste sig stærkest.

Dermed står Randers med de bedste kort på hånden inden returopgøret mandag, hvor den samlede vinder er reddet, mens taberen skal ud i to playoffkampe mod nummer tre fra 1. division.

Lyngby har det generelt svært, når modstanderen er Randers, og det var ingenlunde anderledes torsdag, hvor gæsterne langsomt, men sikkert spiste sig ind i kampen.

Efter en jævnbyrdig indledning viste værterne fine takter, men det var Randers-spillerne, der kunne juble først, da gæsterne i det 30. minut scorede et vigtigt udebanemål.

Højrekanten Mikkel Kallesøe slap fri, og så fandt han Saba Lobzhanidze med en præcis aflevering, og kantkollegaen sendte let bolden ind bag Mikkel Andersen, der for første gang siden december var tilbage i Lyngby-buret.

Det var Lobzhanidzes tiende forårsscoring, og derudover har georgieren nu scoret i de fire sidste møder med netop Lyngby.

Gæsterne stillede sig dog ikke tilfredse, og efter en times spil fordoblede Kasper Enghardt føringen, da stopperen headede et hjørnespark kynisk i mål.

Randers havde generelt fin kontrol med kampen i anden halvleg, og Lyngby virkede ikke til at have et modsvar.

Det var dog kun lige indtil, at venstrebacken Michael Lumb i tillægstiden bragede en vigtig reducering i nettet for Lyngby, og derfor sluttede kampen med en sejr på 2-1 til Randers.

Det sene Lyngby-mål ændrer dog ikke på, at de kongeblå har en svær opgave foran sig i returopgøret i Randers 2. pinsedag.