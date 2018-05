Byfornyelse

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal har doneret 65 millioner kroner til renovering af bygningsfacader indenfor voldene

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia står for uddelingen af pengene. Der kan søges, hvis bygningen har en bevaringsværdi 1-4 og ligger indenfor et afgrænset område indenfor voldene. Fonden lukker ned til sommer 2019. Det er derfor snart sidste chance for at få del i renoveringspuljen.

Men der er stadig cirka 13 millioner kroner tilbage. Sidste ansøgningsfrist er 13. august, hvorefter bestyrelsen tager stilling til ansøgningerne i september.