Det Fynske Kunstakademi tog forskud på at bruge kunstbygningen og åbnede torsdag afgangselevernes udstilling for fulde huse og med sans for det stof, materialer og drømme er lavet af.

Der er to måder at mærke rummet på, når man træder ind i bygningen, der siden 1885 har huset kunsten i Odense: Enten overvældes man af de højloftede, klassisk kølige rum, eller også spekulerer man over, hvordan man skal indrette sig, når næste semester på Det Fynske Kunstakademi begynder, og man skal flytte sit atelier fra Brandts og hen i Jernbanegade. Sidste måde er Simon Fiils. Afgangsudstilling 2018 "The Drama" Afgang 18 er Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling på Brandts 13. Udstillingen kan ses frem til 1. juli 2018. Afgangseleverne, der nu er uddannede kunstnere, er: Pernille Kragh Christensen, Bertil Osorio Heltoft, Anna Weber Henriksen, Jeppe Jørgensen, Lea Momberg, Rasmus Myrup Mortensen, Jonas Kjeldgaard Sørensen, Helene Vestergaard. - Det er jo trist at skulle ud af de gamle lokaler, men når man kommer ind i huset her, tænker man jo også wauw - bygningen har mange muligheder, og her kunne jeg godt tænke mig at holde til, siger den 28-årige, der inden længe er én af akademiets kommende afgangselever. I dag er han sammen med hundredvis af andre kommet til fernisering på afgangselevernes sidste udstilling, der passende for akademiets seneste år som udsmidt fra Brandts efter 30 år har fået titlen "Drama".

Udstillingens tema