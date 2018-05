Kampgejst

Camilla Aastrup hos Sportmaster i Fredericia har både landsholdtrøje og OL-medalje i bagagen. Hun mener, at mange kunne lære noget af elitesportens mentalitet.

Fredericia: - Man lærer ikke noget uden at slå sig. Jeg har lært meget af håndbold, siger Camilla Aastrup. Den 23-årige butikschef hos Sportmaster i Fredericia har en fortid med landsholdshåndbold, ol-bronze og butiksuddannelse bag sig. Hun spiller fortsat håndbold på eliteplan og kunne godt ønske sig en tur mere i landsholdstrøjen, selvom hun ikke længere anser det for særlig realistisk. Hele verden forsvinder Når Camilla Aastrup spiller håndbold, kan verden næsten gå i stå. Når spillet bare glider helt perfekt, og sammenspillet er optimalt, føles det næsten, som om resten af verden forsvinder.- Sådan kan det også være i butikken. For eksempel når der er supertravlt i forbindelse med By Night eller Sommerrock. Det er næsten det samme: Jeg lægger slet ikke mærke til den tid, jeg bruger på det, siger hun. I 2011 var hun med det danske ungdomslandshold til Ungdoms-OL i Tyrkiet. Her sikrede de sig bronzemedaljerne - en placering, hun dengang ikke var tilfreds med, men som hun siden er blevet stolt af. - Jeg har stadig medaljen og trøjen liggende i en kasse sammen med gamle skolebøger og andre minder, siger hun. Turens højdepunkt for hende var kampen mod Rusland. - Det var nok min bedste kamp nogensinde siger hun. “ Jeg har forventninger til både mine holdkammerater og mine medarbejdere. Og de kan forvente noget af mig. Jeg har begået hundredevis af fejl - men jeg har lært af dem. Camilla Aastrup, butikschef og håndboldspiller Men ellers står især åbningsceremonien klart for hende. - Når man går ind på et kæmpestadion, klædt i ens dragter og med et flag ved hver nation, giver det en helt særlig følelse af at være del af noget større - og af ære. Der duftede af fyrværkeri og af sejr. Stemningen var vild, og jeg havde lyst til bare at spille kamp lige nu. Vi kunne næsten ikke vente. Stadion var propfyldt på niveau med FCK-Brøndby gange ti. Man stod virkelig med åben mund og polypper, siger hun.

Livet er i hallen

Camilla er vokset op i Vejle, og hun sled sine første håndboldsko hos Vinding SF. Siden blev det til Kolding IF, Eliteakademi, landshold, Vejen, Haderslev og nu Fredericia. Undervejs tog hun en uddannelse hos blandt andre Dansk Supermarked. - I Dansk Supermarked er der en ånd, jeg kender godt fra håndbolden: Hvis ikke du yder, kommer du ikke frem. Den disciplin havde jeg lært af håndbolden. I dag kan jeg se, at rigtig mange unge ville have godt af at lære det samme: Der er ikke mange, der går til makronerne og tager fat, siger hun. En dag, hvor hun var på arbejde i Føtex i Kolding, kom hendes gamle handelsskolelærer forbi med indkøbsvognen. - Hun hviskede til mig, at der var et job til mig hos Sportmaster. Så jeg søgte og fik det, siger Camilla, som ret kort tid efter blev butikschef.

Som træner, så chef