- Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse.

Sådan skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag aften på Twitter, efter det er kommet frem, at justitsministerens kæreste natten til torsdag blev udsat for vold ude foran en bar i København.

- Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue, skriver Lars Løkke på Twitter.

Også Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, er gået til tasterne for at vise støtte til justitsministeren og hans kæreste.

- Det er noget svineri og helt uacceptabelt. Positivt, at der allerede er sket fængsling i sagen. Mine varme tanker og store medfølelse til Josue og Søren, skriver han på Twitter.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, udtrykker sin sympati på Twitter.

- Hvor frygteligt! Ønsker jer det bedste, skriver han.

Det er en 34-årig mand fra Slovakiet, der mistænkes for overfaldet.

Episoden fandt sted omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt.

Her skal slovakken ifølge sigtelsen have slået justitsministerens kæreste, Josue Vasquez, med knyttet hånd i ansigtet og sagt "I don't like homoes".

Da den 34-årige torsdag blev stillet for en dommer, nægtede han sig skyldig. Ikke desto mindre blev han varetægtsfængslet frem til 30. maj.

Torsdag aften havde han været i byen i København. Han var fuld, og på et tidspunkt kom han op at skændes med en person.

Den sigtede husker efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve. Muligvis slog han på en anden måde.

Desuden hævder han, at Josue Vasquez gav igen - at han slog den sigtede i ansigtet. Den 34-årige afviser at have noget imod homoseksuelle.

Derfor afviser han også at have sagt, sådan som politiet nu påstår.