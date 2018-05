Det solrige majvejr betyder, at sæsonen for græspollen er kommet i gang to uger før normalt.

Det kan give problemer for allergikere, oplyser Astma-Allergi Danmark.

- Det er en tidligere sæsonstart for græspollen end normalt. Det skyldes det flotte majvejr, som har givet græsserne gode vilkår til at blomstre, siger Karen Rasmussen, biolog og leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark, i en pressemeddelelse.

Sæsonen for græspollen begynder normalt i slutningen af maj og slutter omkring september.

Men det usædvanligt solrige vejr har sat turbo på pollenkalenderen.

- Fortsætter det lune og gode vejr i de næste par uger, måler vi typisk store mængder græspollen, mens det ved køligt og regnfuldt vejr ofte er knap så slemt, siger Karen Rasmussen.

Mens sæsonen for græspollen altså først begynder nu, kan allergikere dog glæde sig over, at sæsonen for birkepollen er ved at klinge ud.

Der måles stadig birkepollen i luften, men det forventes, at birketræerne snart har spredt deres sidste pollen i denne sæson.

De mange græspollen kan give symptomer på høfeber, det vil sige tilstoppet næse og rindende øjne.

Op mod en million danskere lider af høfeber, der skyldes pollenallergi.

Kigger man på vejrprognosen, er der i øvrigt udsigt til, at det sommerlige vejr fortsætter.

Faktisk kan det ifølge meteorolog Mikael Scharling, Danmarks Meteorologiske Institut, ende med, at maj 2018 går hen og vipper en mere end 100 år gammel rekord af pinden.

Den hidtidige rekord for gennemsnitstemperaturen i maj er fra 1889 og lyder på 13,8 grader. Klimatologens bedste bud på en samlet temperatur for maj 2018 er lige nu 13,9 grader, oplyser dmi.dk.

Astma-Allergi Danmarks pollentæller har torsdag registreret et pollental for græs på 13 for København og 5 for Viborg.