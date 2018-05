Fra tirsdag den 22. maj bliver det forbudt for biler at køre på Østre Stationsvej foran Odense Banegård Center. Samtidig ensrettes Nørregade midlertidigt.

- For at trafikken stadig kan flyde på den vigtige vej i centrum, er den tidligere busterminal de seneste måneder blevet bygget om med nyanlagte vejbaner, cykelsti og fortov, så trafikken kan blive ledt bagom, lyder det fra Odense Letbane:

Pladsen foran Odense Banegård Center bliver ryddet for biler og firesporet vej, og arbejdet med at skabe et nyt byrum for cyklister, gående og ikke mindst letbanen går i gang.

Passagerer til busserne skal ind til videre blive ved den midlertidige busterminal over for det gamle musikbibliotek.

Tirsdag bliver også Østre Stationsvejs nabo Nørregade ramt af trafikomlægning. Der skal laves fjernvarmearbejde i krydset, og det betyder, at Nørregade her ensrettes mod nord.

Arbejdet ventes at vare cirka halvanden måned og betyder, at man kun kan køre ud fra Nørregade til stationsvejen. I modsat retning opfordres bilister til i stedet at bruge Jernbanegade og Slotsgade for at nå Nørregade.

Hos Odense Letbane erkender man, at det er omfattende omlægninger. Ikke mindst på Østre Stationsvej.

- Ændringen er permanent, og odenseanerne skal vænne sig til en ny trafiksituation omkring Odense Banegård Center. Generelt vil der være ændrede forhold for alle typer af trafikanter, og det kan derfor tage lidt tid at få arbejdet det hele på plads, forudser letbanekontoret.

Efter planen bliver Odense Letbane i slutningen af 2020 klar til de første passagerer.