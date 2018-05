Det bliver med en ekstra gulerod foran næsen, når cykelholdet Tour de Four inden længe sætter sig på cyklerne for at cykle til Skagen.

Cykelholdet, der søger at skabe opmærksomhed og samle ind til velgørende formål, har fået stillet 10.000 kroner i udsigt, men inden pengene kan skifte ejere, er der dog lige en enkelt betingelse, de fem cykelryttere skal opfylde.

“ Der skal gå meget galt, hvis ikke rytterne kører af med sejren og 10.000 kroner, for knallert-kassebilen er ikke nogen turbomaskine Per Flensted

På strækningen fra Assens til Taulov ved Fredericia skal Tour de Four-holdet køre om kap med en APE 50 - en trehjulet kabinescooter, der populært kaldes for en "knallert-kassebil" - og for hver af de fem ryttere, der kommer over stregen først, vanker der 2000 kroner.

Bag den venskabelige dyst står Per Flensted fra Dreslette. Han er til daglig administrerende direktør i firmaet Dometic med hovedsæde i Taulov.

- Jeg synes, Tour de Four er et fantastisk initiativ, og selvfølgelig vil vi gerne støtte dem, men vi synes samtidig godt, at det kan gøres lidt sjovt. De skal ikke komme sovende til deres sponsorat, siger Per Flensted.

Han har tidligere stillet nogle af sit firmas kendte kølebokse med vand til rådighed til cykelrytterne.

- De får selvfølgelig også en køleboks med i år, for de får brug for vandet, når startskuddet først lyder, og knallert-kassebilen sættes i gear, siger Per Flensted, som selv har tænkt sig at sætte sig bag rattet i den lille vogn, som kører uden nummerplade og derfor er at regne for knallert, siger Per Flensted.

Og tilføjer:

- Der skal gå meget galt, hvis ikke rytterne kører af med sejren og 10.000 kroner, for knallert-kassebilen er ikke nogen turbomaskine, siger Per Flensted.