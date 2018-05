- De selskaber, der har lagt priser på nettet, ligger langt under maksimalprisen. Der vil stadig være konkurrence på pris i Odense - vi hævede for eksempel ikke priserne med to procent pr 1. februar, som de to andre selskaber i Odense - og vi hæver heller ikke prisen 1. juni (hvor de nye maxtakst-tariffer træder i kraft, red.), skriver han i en mail.

I debatsporet på hjemmesiden og på Facebook efterlyste flere, at Uber kom igen på grund af den store stigning i taksterne. Men som det fremgår af artiklen, er der tale om takster, der fastsætter en maksimumspris, som det så er op til selskaberne, om de vil følge eller ej. Og det har ingen af Odense-selskaberne tænkt sig at følge, forklarer en af vognmændene i 4x27, Niels Erik Olsen.

Vedtagelsen af den nye taxilov betyder, at der i en overgangsperiode vil gælde forskellige regler, da nogen har en tilladelse udstedt efter den gamle lov, andre en tilladelse udstedt efter den nye lov.

De "gamle" tilladelser er bundet geografisk til den kommune, der har udstedt dem - de nye gælder i hele landet.

- Det betyder i praksis, at der lige nu eksisterer to parallelle taxisystemer, hvor nogen opkræver betaling efter det nye takstsystem, mens andre kører efter det gamle takstsystem, skriver Niels Erik Olsen.

- For at undgå usikkerhed for kunderne om prissætningen af en tur, er der søgt om, at de kommunale takster tilpasses de landsdækkende, således at alle, der ringer til os, får en vogn til samme pris uanset tilladelsestype.