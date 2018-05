- Det har været et godt år for Orifarm. Resultatet er summen af mange års fokus på at optimere driften, så vi i dag er blevet bedre til at drive forretningen i et marked med hård konkurrence. Markedet for parallelimport er en absolut lavmarginalforretning, hvor du skal have totalt styr på alle dele af driften og have fokus på dine omkostninger, siger direktøren.

I den proces er pakkeriet lidt ud for Prag i Tjekkiet en afgørende faktor, det er her al medicin til de otte markeder bliver pakket om til Orifarms gule pakker, hvorefter et større logistikapparat sender medicinen af sted. Orifarm flyttede i 2012 sit pakkeri fra Odense til en fabrik lidt uden for den tjekkiske hovedstad og efter nogle års indkøring kører fabrikken bedre end nogensinde, siger direktøren.

- Vi er blevet bedre til at købe og ompakke medicinen billigst muligt og sælge den på de markeder, hvor vi kan få mest for den, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Det er dog salget af den parallelimporterede medicin, der bærer forretningen Orifarm. Orifarm Parallel Import, som står for at ompakke og sælge medicin, og som udgør det største af de to forretningsben, bidrog med en omsætning på 5,4 milliarder kroner ud af det samlede koncernregnestykke.

På markedet for kopimedicin oplevede den fynske koncern et fald på såvel omsætning som bundlinjen, men der er investeret kraftigt - faktisk et to-cifret millionbeløb - i laboratoriet i Skælskør, hvor Orifarm har 100 ansatte. De arbejder med at udvikle og producere firmaets kopier af originale præparater, hvor patentet er udløbet, så Orifarm kan gå ind og producere egne lægemidler.

Kopimedicinen omsatte i 2017 for 571 millioner kroner, hvilket udgør et fald på 18 millioner kroner i forhold til 2016. Resultatet af primær drift faldt med 15 millioner kroner i 2017 til 92 millioner kroner, men Orifarm investerer kraftigt i den del af forretningen, og direktøren har store forventninger til den del af koncernen.

- På det generiske marked har vi været inde i en lidt flad udvikling, og jeg betragter lidt 2017 som et investeringsår, hvor vi investerede i nye faciliteter i Skælskør for et to-cifret millionbeløb, og så har vi opbygget fundamentet for et større sortiment nogle år ud i fremtiden. Samlet set vurderer vi, at der er et marked for os på et par milliarder kroner, men det er klart, at vi så skal ind og udvælge nogle produkter, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Orifarm investerede 450 millioner kroner i det markedet for kopimedicin i 2015, da man købte virksomheden Growth House, som bl.a. indeholdt produktion og udvikling af generiske lægemidler i Skælskør.

I løbet af det seneste regnskabsår har Orifarm været med i opløbet om yderligere tre overtagelser af andre virksomheder, men prisen har vist sig at være for høj, så indtil videre skal omsætning og vækst sikres gennem de eksisterende forretninger - og indtil videre tegner 2018 til at blive et år som 2017.

- Vi har en forventning om at lave et resultat som sidste år, da 2018 er startet godt, men året er jo ikke slut endnu, siger Hans Bøgh-Sørensen.