Ældrerådets nye formand Dagmar Andersen vil gøre sit til at sikre den gode debattone og et bredt samarbejde i rådet.

Som ny formand, hvad synes du er Ældrerådets vigtigste opgave?

- Vores vigtigste opgave er at give nogle gode høringssvar ud fra de holdninger, vi har på de ældres vegne. Det er den primære opgave. Den opgave forsøger vi nu at løse med arbejdsgrupper, hvor alle er med.

Vi kommer ikke udenom, at der har været lidt blæst om rådet den seneste tid. Hvordan kommer man videre efter sådan en omgang?

- Vi havde et godt møde i går, hvor vi stille og roligt fik valgt personer, som er indstillet på at arbejde videre i en god ånd. Det er hele Ældrerådet i øvrigt. Det er første skridt på at komme videre frem. Det er faktisk forudsætningen. De her måneder har nok sat nogle ting i relief for mange. Vi er klar over, at samarbejdet er vigtigt.

Kan du som formand gøre noget for at sikre en god debattone?

- Det vil jeg da bestræbe mig på, og det tror jeg også jeg kan. Jeg har været leder både i mit arbejdsliv og i det danske spejderkorps på topplan. Jeg har også været inde i det faglige arbejde. Jeg mener, jeg har nogle kompetencer i forhold til samarbejde. Ellers havde jeg slet ikke turde stille op.

Har der været et gab mellem tradition og fornyelse i Ældrerådet?

- Vi har i hvert fald nu valgt at uddelegere meget mere kompetence til arbejdsgrupperne, og det er helt nyt. Men jeg ser det som en stor værdi, for vi er alle valgt på lige vilkår. Det er en ny arbejdsmetode, som kan udvikles til glæde for os i rådet og til glæde for borgerne, der har valgt os.