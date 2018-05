Klassikeren

Det skal du bruge:

1 bundt hvide asparges, 1 bundt grønne asparges, smør, citron, salt. Til saucen: 4 pasteuriserede æggeblommer, 200 gram smør, 3 spsk. friskpresset citronsaft, 1 dl. fløde, friskkværnet peber, 300 gram rejer. Salat.

Sådan gør du:

Skyl salaten, tør den i en salatslynge og sæt den til side. Varm smørret i en kasserolle over lav varme og hæld det klare gule over i en ny og kasser den hvide valle. Hæld vandet fra rejerne og sæt dem på køl. Sæt asparges over i kogende vand med salt, en klat smør og lidt citron, sluk og lad dem trække møre, mens du laver resten:

Fyld en stor gryde med vand fra elkedlen, og pisk æggeblommerne med citronsaft i en lille gryde, som du varmer over den store - det er nemt og tager et par minutter med et almindelig piskeris. Det klarede smør hælder du i æggemassen lidt efter lidt og pisker saucen cremet. Du kan krydre med salt og peber nu eller senere. Til sidst vender du flødeskum i og gør klar til servering:

Lad aspargesene dryppe af og tørre, mens du anretter tallerkenen med salat. Drys en håndfuld rejer over aspargesene og lad saucen følge efter sammen med et skævt friskkværnet peber. Server med godt brød og et glas vin.