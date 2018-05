Vissenbjerg: Som feltpræst har Thomas Østergaard Aallmann været udsendt med de danske soldater flere gange, men særligt det prøvede hold 5 i Helmand, Afghanistan i 2008 og senest Al Assad, Irak i 2015-16, har gjort indtryk.

Med fotos og fortællinger fra fronten vil han i et foredrag søge at berøre de erfaringer, der gør de danske soldater heroiske og hjertet ædelt. For vi ved først rigtigt, hvad vi har,når vi er ved at miste det.

Valgmenigheden Church of Love er værter for foredraget med Thomas Østergaard Aallmann torsdag 24. maj kl. 19.30. Foredraget finder sted i valgmenighedens kirke, som er indrettet i den gamle bibliotek i Vissenbjerg. /EXP