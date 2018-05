Aarup: Børnehusene Aarup inviterer fredag 25. maj kl. 13-17 til markedsdag for legebørn i alle aldre.

Der er masser af aktiviteter, når Børnehusene Aarup holder markedsdag. Det foregår i Drømmebakken på Indre Ringvej. Alle er velkomne, og det hele er gratis.

Eller næsten. For det koster fem kroner for kaffe og kage eller for saftevand og kage, men så støtter man også arbejdet for det gode børneliv i børnehaverne og vuggestuen.

I løbet af eftermiddagen er der også børnedisko, ansigtsmaling, fiskedam og mulighed for at male kogler, som skal op og pynte i træerne.

