Emil Maarbjerg, maskinsnedker, tidligere elev nu fastansat, bor i Haarby: - Det er et dejligt sted at arbejde, fordi det er lokalt. Det betyder, at alle kender hinanden. Det er hyggeligt. Jeg er glad, når jeg kommer, og når jeg går hjem, fordi der er et godt miljø her. Vi kan stikke lidt til hinanden.- Der bliver gjort meget for os ansatte, og der er aldrig problemer, hvis man får brug for en fridag eller skal til lægen. Man kan godt mærke, at det har været et familiefirma i lang tid. Joakim (Lassen, direktør, red.) og de andre chefer hilser på alle og er nede på jorden. De lytter til os. Foto: Kim Rune