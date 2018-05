Montana Furniture A/S er netop blevet kåret til Årets Virksomhed af Udvikling Assens. Fordi møbelproducenten gør ekstra meget for sine medarbejdere, sætter Haarby på verdenskortet og passer på miljøet.

- Det beviser, at man kan arbejde for at fremme social ansvarlighed og arbejde med miljø på en god måde og samtidig også vokse på bundlinjen. Det er dejligt at blive anerkendt. Det, der gør mig ekstra glad, er, at begrundelsen er ud fra en helhedsbetragtning. Det er en kombination af social ansvarlighed, miljø og den udvikling, vi har været i i de seneste tre år i forhold til vores økonomiske resultat, som er blevet bedre og bedre, siger Mikkel Wildfang.

Derfor Montana Montana Furniture A/S er af Udvikling Assens kåret til Årets Virksomhed med denne begrundelse:"Montana Furniture A/S er en global virksomhed med dyb lokal forankring. Virksomhedens produkter er med til at brande vores område - det handler om det gode liv med solide værdier og fokus på design og kvalitet. Montana har klar fokus på både social og miljømæssig ansvarlighed. De har høje kvalitetskrav i produktionen af hensyn til medarbejdere og miljø." Med titlen følger et diplom, glaskunst (lavet af Camille Hedenhoff) og 10.000 kroner til et godt formål. Montana har valgt, at pengene skal gå til Røde Kors i Assens.

Det er en af grundene til, at Udvikling Assens i år kårer Montana til Årets Virksomhed. Selve prisen blev overrakt torsdag aften, da Udvikling Assens var vært for den årlige erhvervskonference for sine medlemmer på Gl. Avernæs. Her modtog produktionsdirektør Mikkel Wildfang prisen på Montanas vegne.

Sådan er det på Montana, hvor det stadig kan mærkes, at det er et familieforetagende at producere de verdenskendte reolsystemer. Man kender hinanden, hilser på hinanden, stikker godmodigt til hinanden og hjælper hinanden. Fra chefgangen til produktionslokalerne.

Montana har blandt andet lavet et program, hvor fire nydanskere er blevet fastansat, lavet læsekurser for ordblinde medarbejdere, har hele tiden elever og lærlinge i systemet og inddraget medarbejderne i at sikre, at det er sikkert at gå på arbejde på fabrikken på Akkerupvej i Haarby.

- Hvorfor er det vigtigt for Montana at gøre noget ekstra for medarbejderne?

- Det er noget, der ligger i Montanas dna. Det er en familieejet virksomhed, og man har altid været en rummelig arbejdsplads. Det er noget, der ligger i ånden, og noget, man altid har gjort og gerne vil bidrage med. Det, vi har gjort det sidste år, er, at vi har taget det ansvar, at når vi har nydanskere i Danmark, og de er her, og vi ved, der er mange dygtige, som bare går ledige, hvorfor så ikke hjælpe samfundet.

- Vi vil gerne afspejle det miljø og de omgivelser, vi bor i. Vi har nu fire fastansatte, og man kan spørge, om det er nok. Men det var vigtigt for os, at vi gjorde det i et tempo, hvor det ville blive en succes, og hvor vi havde ressourcerne til at rumme dem på en god måde og sikre, at de føler sig godt til rette, forklarer Mikkel Wildfang.

Samtidig går begrundelsen fra Udvikling Assens også på, at Montana har lokalforankring, er med til at brande Haarby og Assens Kommune globalt med de verdenskendte reolsystemer og gør sig umage for at skåne miljøet.

- Med hensyn til miljøet har vi altid haft en stærk profil. Vi var en af de møbelproducenter, som arbejder med lak, som gik først fra syrehærdende til vandbaseret lak. Det er vigtigt for os at have en grøn profil, siger Mikkel Wildfang.