Næste sæson i Metal Ligaen bliver uden ishockeyholdet Gentofte Stars, skriver flere medier.

Klubben har ikke meldt noget ud officielt, men både JydskeVestkysten og TV2 Sport skriver, at klubben ikke får licens til at spille i ligaen i næste sæson.

Det skyldes angiveligt, at klubben ikke har samlet nok penge til at fremsætte et tilfredsstillende budget.

Ifølge TV2 Sport skal klubben derfor en tur ned i 1. division, mens den forsøger at samle økonomiske kræfter til at rykke tilbage i den bedste danske ishockeyrække.

Gentofte Stars blev nummer otte i Metal Ligaens grundspil i den forgangne sæson. Ottendedelsfinalen blev endestationen, da Gentofte tabte 1-3 i kampe til Sønderjyske i slutspillet.

Sæsonen forinden var omvendt en stor succes for Gentofte, som efter en sjetteplads i grundspillet gik hele vejen til finalen, hvor Esbjerg Energy imidlertid var for stor en mundfuld.

Gentofte gik i januar i medierne med oplysningen om, at der manglede en million kroner i kassen. Godt to uger senere kunne klubben meddele, at pengene var fundet, og der var økonomi til at spille resten af sæsonen færdig.

Klubben er ikke den eneste, der har været på pengejagt. Siden august har også Herlev Eagles, Odense Bulls og Hvidovre Fighters kæmpet med økonomien.