Interessen for Hergé-udstillingen på Brandts var så stor, at det kom bag på museet i åbningsugen.

Det gik lynhurtigt, da 50 pladser til et Café Stiften-arrangement på Brandts torsdag med fokus på den igangværende Hergé-udstilling blev udbudt blandt læserne for nylig. Og i det hele taget har udstillingen om den belgiske kunstner og "far" til den elskede tegneseriefigur Tintin været umådeligt populær siden åbningen.

- Da vi åbnede i påsken var interessen for udstillingen så stor, at vi blev væltet bagover. Folk stod i kø for at komme ind og vores folk blev kimet ned af gæster, der ville spørge til udstillingen, forklarede direktøren for Brandts, Mads Damsbo, da de 50 læsere havde taget plads i rummet "Kunstpausen".

Udstillingen er en af to om året, der gerne skal kunne række ud på nationalt plan for museet, og det har også set ud til at lykkes denne gang.

- Vi har rigtig mange besøgende fra Odense, men vi kan se at mange kommer udefra. Og sådan vil vi også gerne have det skal være. Der er konkurrence blandt de store danske byer når det gælder kultur, forklarede Damsbo.

Derfor står Brandts også lige nu på kanten af en forvandling, når man samler alle aktiviteter og får mulighed for at inddrage 4. sal, hvor Det Fynske Kunstakademi hidtil har haft til huse.

Den forventede åbningsdag hedder 30. august. Den første step på vej mod et helt nyt Brandts, der i januar 2020 skal kunne byde både på permanente og skiftende udstillinger på 6000 kvadratmeter.