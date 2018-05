Som noget helt nyt er det ikke en eller to allerede kendte filmfolk, som bliver Odense International Film Festivals profil for 2018, men i stedet den alternative filmuddannelse Super16.

Super16 er en alternativ filmuddannelse - et fællesskab af filmskabere i Danmark med base i Valby, som drives kollektivt af de unge filmelever - instruktører, producere og manuskriptforfattere - hvis kompetencer udvikles over et treårigt forløb.

OFF18 Flere end 2.600 kortfilm fra 101 lande er blevet indsendt til OFF18.Odense International Film Festival foregår 27. august til 2. september. Konkurrencerne lyder: Hovedkonkurrencen, Den Danske Konkurrence, Animationskonkurrencen, Ungdomsprisen og Pitch Me Baby. OFF så dagens lys i 1975 og er Danmarks ældste filmfestival. OFF er Danmarks Oscarkvalificerende kortfilmsfestival. Birgitte Weinberger har været leder af festivalen siden 2009. OFF har i år 150 frivillige. Årets kunstneriske profil får lov til at sætte sit præg på festivalprogrammet gennem en række arrangementer, som profilerne er afsendere på og medvirker i.

Sidste år var det skuespillerparret Rasmus Botoft og Lisbeth Wulff, men i år sættes der en tyk streg under, at OFF også handler om at sætte fokus på fremtidens filmskabere og vækstlaget.

Film: Landet ældste filmfestival, Odense International Film Festival, har i mere end 40 år hyldet både de største danske og internationale talenter, blandt andet gennem valget af årets profil, der får mulighed for at sætte sit fingeraftryk på festivalen gennem en række arrangementer.

En anden vigtig forklaring på valget af Super16 er, at OFF er og tror på fællesskab. For det at skabe en film kræver samarbejde, og det at skabe OFF kræver frivillige, siger festivalleder Birgitte Weinberger:

- Det handler om fællesskab, men stadig om at finde sig selv og sit personlige udtryk. Film kræver en kollektiv følelse, så derfor var Super16 en oplagt repræsentant.

Valget kunne også være faldet på to af Danmarks andre alternative filmfællesskabet, 18Frames på Fyn eller Super8 i Århus. Men fokusset på Super16 er ikke et fravalg af de andre, fortæller Birgitte Weinberger. Det er rettere et fokus på hele Danmarks vækstlag inden for film og et tilvalg af alle nye talenter.