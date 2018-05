6

Wotan og Loge tager til Nibelheim for at finde Alberich og guldet. Det lykkes, og Alberich praler af sin dølgehjelm, som han give ham den skikkelse, han ønsker. Loge narrer Alberich til at forvandle sig til en tudse. Wotan og Loge fanger tudsen, og Alberich må aflevere guldet for at slippe fri igen, inklusiv den magtfulde ring, han har smedet.