Der er stor risiko for, at en liste med vejledning i at tage livet af sig selv kan føre til mange selvmord, der ikke bunder i dødelig sygdom og smerte, mener etik-professor. Listen vil have meget lille politisk betydning, men kan få store menneskelige konsekvenser, vurderer han.

- Hvis man går ind for lægeassisteret selvmord, er der her opskriften på en effektiv, skånsom og smertefri død, der ikke gør skade på eller ligger andre til last. Men det er umuligt at begrænse den til denne gruppe, så den vil altså også være til rådighed for eksempelvis den ulykkelige person, der lige er blevet droppet af kæresten, siger han.

Hensigten er god, hvis man ønsker at give terminalt syge muligheden for en let og værdig død, men der er stor risiko for, at en opskrift på selvmord kan ramme helt skævt og føre til en række selvmord blandt sunde og raske mennesker.

På den måde får de positive træk en negativ effekt, da netop de små forhindringer ofte er med til at holde folk fra at tage livet af sig selv af årsager, som de fleste vil mene er forkerte: Kærestesorg, ensomhed, depression osv.

- Der er en grund til, at vi alle sammen må lide under at skulle købe smertestillende medicin i små pakker, hvor hver pille er pakket for sig selv. Man ved nu, at det besvær, der er ved at skulle købe et større antal piller og trykke dem ud af indpakningen én efter én er nok til, at folk kan forhindres i at begå selvmord, siger han.

Risikoen bliver kun større af, at opskriften leveres af troværdige fagpersoner.

Thomas Ploug giver heller ikke meget for den politiske effekt, som foreningen håber, at listen vil have i kampen for at få indført aktiv dødshjælp.

- Enten har vi gode grund til at tillade lægeassisteret selvmord eller ej. Det her flytter ingenting i den forbindelse. Så det er et svagt og forfejlet indlæg, siger han.

Han mener, at antallet af selvmord på "forkert grundlag" langt vil overstige den nytte, listen kan gøre for terminalt syge.