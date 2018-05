Butikken har kørt med underskud i flere år, og for nylig tiltrådte en ny uddeler for at forsøge at vende skuden. Men torsdag sagde Coop stop.

Henrik Møller, Taulov: Det kommer ikke som en overraskelse, at de lukker, men det er ærgerligt. Jeg kan bedre lide at handle i Brugsen end i Fakta, men det er nu alternativet. De har prøvet at få det til at køre, men man bare se på parkeringspladsen - ved Fakta er den altid fuld, og det er den sjældent her. Så når de vælger at lukke, så kan man ikke klage, for det er folk selv ude om. Foto: Nana Hanghøj

Majbritt Højland, Taulov: Det kommer ikke bag på mig, at de lukker. Jeg handler selv mest i Fakta, fordi priserne er bedre, og det kan jeg se på parkeringspladsen, at mange andre også gør. Jeg er i Brugsen i dag, fordi jeg skal hente en pakke, og det forsvinder nok. Men jeg arbejder i Fredericia, så jeg finder nemt et andet sted at få pakker leveret. Foto: Nana Hanghøj

Torben Andersen, genbo til Dagli'Brugsen: For mig er det noget møg, fordi jeg får længere til en butik, men Coop er selv skyld i, at det er gået ned ad bakke. De har åbnet en Fakta og lavet butikken her om fra en Super Brugs til en Dagli' Brugs. Priserne er højere end i Fakta, og det har en betydning. Jeg benytter Brugsen til mindre indkøb og til tips og lotto. Det sidste forsvinder, og det er jeg lidt træt af. Foto: Nana Hanghøj