Der skal gøres plads til flere spande i boligen og i haven, når svendborgenerne skal til at sortere deres affald på en ny måde. Vand & Affald gør klar til at hjælpe og inspirere

Erfaringer andre steder fra viser dog, at når først spandene er der, så husker man også at sortere. Ole Steensberg Øgelund, adm. dir. Vand & Affald

Det forudser administrerende direktør i Vand & Affald Ole Steensberg Øgelund, som også ser en større opgave i at vejlede og inspirere borgerne til at finde de rigtige løsninger til forskellige typer af boliger.

Svendborg: Det bliver en stor omvæltning for svendborgenserne, når de om halvandet år skal til at sortere husholdningsaffald i fire kategorier.

Ude ved vejen skal man have to store spande med hver to rum. De leveres af Vand & Affald og tømmes af skraldebiler.

Den ene af spandene har et rum til organisk affald og et andet rum til restaffald. Den anden spand har et rum til papir og pap og et til metal og glas. Der er ikke et særskilt rum til plastik - det skal fortsat afleveres på genbrugsstationen eller ved storskraldindsamling.

Det forklarer Ole Steensberg Øgelund med, at man afventer en undersøgelse af, om man i fællesskab på Fyn skal investere i et eftersorteringsanlæg.

- Der er ingen tvivl om, at plastik er et problemområde. Der findes så meget forskelligt materiale, men i Norge har man et anlæg, der er rigtig godt kørende, og som kan sortere de forskellige typer fra hinanden. Det er planen, at vi på sigt også skal have sådan et, siger han.

Sammenholdt med, at udgifterne til en tredje spand til plastik ville blive for store, så er løsningen foreløbig at køre større plastikstykker på genbrugsstationen eller få det hentet af storskraldsbilen.

- Man kan også spørge, hvorfor der ikke er pant på plastikflasker. Det spørgsmål har EU fat i, og Tyskland har allerede truffet deres egne beslutninger om krav af den art. Så det kan også blive en mulighed, siger Ole Steensberg Øgelund.

Indendørs skal man finde en løsning, som passer til den enkelte bolig. Om det er fire spande under køkkenvasken, et posesystem i bryggerset eller måske en af de utallige løsninger, som allerede i dag er opfundet af enten professionelle køkkenfirmaer eller private borgere, vil Vand & Affald ikke blande sig i.

- Vi leverer de to store spande, der skal stå ved vejen. Vi leverer også plastikposer til den køkkenspand, der skal indeholde det organiske affald. Men resten skal borgeren selv finde en løsning på. Der er jo mange, der allerede har et sorteringssystem i dag, og hvordan man lige får plads til det i boligen, er der flere modeller for.

- Vi vil dog gerne lave noget inspirationsmateriale, som kan være en hjælp til den enkelte, siger Ole Steensberg Øgelund.