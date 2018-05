- Jeg har hele tiden været af den mening, at tre dagligvareforretninger var lige i overkanten til en by af Ullerslevs størrelse. I øvri https://www.fyens.dk/nyborg/Overvaeldende-aabning-hos-Netto-i-Ullerslev/artikel/3168830 gt gør det ikke den store forskel for mig, for min mand handler næsten dagligt i Nyborg, forklarer hun.

Netop den hårde konkurrence fra både Nyborg og Odense, men også internt blandt butikkerne i Ullerslev, er ifølge kædechef i Dagli'Brugsen Torben B. Andersen forklaringen på, at det ikke er lykkedes at skabe sorte tal på bundlinjen. Ud over Dagli'Brugsen råder Ullerslev over en SPAR-købmand samt en Netto-forretning, som har overtaget Kiwi's lokaler på hovedvejen.

- Det er klart, at vi har kunnet mærke en øget konkurrence, efter at Netto er kommet til, som har et langt stærkere brand end Kiwi. Men konkurrencen har været hård længe, og selv om vi synes, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at vende udviklingen, så har det altså ikke været nok, siger han.

Ifølge den presseansvarlige i COOP, Jens Juhl, skal lukningen af 15 butikker ses i lyset af behovet for nye investeringer.

- Vi er nødt til at forbedre vores samlede indtjening, fordi vi står og skal bruge penge til investere i nyt it og en digitalisering, der skal være med til at fremtidssikre hele COOP. Derfor kan vi ikke vedblive med at finansiere butikker, der giver underskud år for år. Vi har nok været de mest langmodige på det punkt i dansk dagligvarehandel, men vi kan ikke blive ved med at udvise den samme tålmodighed. De butikker, hvor vi kan se, at det er ved at vende, har fået lov til at overleve. Men her er tale om butikker, hvor vi ikke tror på, at de vil give overskud indenfor en overskuelig årrække, siger han.