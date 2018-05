De nordfynske vandværker opfordres til at tjekke vandet for mistænkt svampemiddel.

Nordfyn: For en måned siden kunne Fyens Stiftstidende fortælle om svampemidlet 1,2,4 Triazol, der fremover skal indgå som en del af vandværkernes kontrolprogrammer for sprøjtemidler. Dengang afventede Nordfyns Kommune en melding fra Miljøstyrelsen, og den er kommet nu, hvor styrelsen har opfordret til, at vandværkerne sætter gang i en undersøgelse snarest.

- Vi fik en meddelelse fra Miljøstyrelsen den 26. april, og få dage efter skrev vi ud til samtlige nordfynske vandværker og opfordrede dem til at få taget prøver for svampemidlet allerede nu eller senest med deres næste planlagte analyse. Der kommer hele tiden nye stoffer, og efter desphenyl-chloridazon dukkede op sidste år, har vi lige været i gang med at opdatere alle kontrolprogrammerne for råvand og drikkevand. Nu skal vi kigge på det hele forfra og have indarbejdet 1,2,4-triazol, fortæller natur- og miljøchef i Nordfyns Kommune, Mette Højby.

På Nordfyn sidder natur- og miljøafdelingen netop nu også midt i arbejdet med kommunens længe ventede vandforsyningsplan, hvor vandværkerne er indkaldt til møde den 30. maj.

En af Nordfyns store udfordringer i de senere års forureningssager med pesticider har været en struktur med mange små private vandværker, der ikke har været forbundet til hinanden.

- Derfor er et af de helt store punkter i den kommende vandforsyningsplan også et øget samarbejde. At få forbundet nabovandværker, så man kan hjælpe hinanden, når der for eksempel opstår akutte forureningssager, siger Mette Højby.