For 20 år siden fandt en gruppe drenge fra Otterup sammen om at spille computer. Det fejres på lørdag.

Krogsbølle/Otterup: I 1998 begyndte en række af store drenge og unge mænd under navnet 'Superheros' at samles på Otterup Skole for at spille computer. 20 år senere er der fortsat liv i Superheros, som derfor fejrer sit jubilæum lørdag den 19. maj klokken 12, hvor dørene åbnes for offentligheden på Kystskolens afdeling i Krogsbølle.

Deltagerne i Superheros mødes allerede fredag og holder træf helt frem til mandag. Lørdag er der åbent hus for alle interesserede. Her kan man blive klogere på Superheros og modtage en gratis træf-billet og prøve at spille mod en af foreningens bedste Counter Strike-spillere.

Foruden oplevelsen er der også grillpølser, kaffe og kage til de fremmødte på dagen.