Raketdag på Midtfyns Gymnasium skal være mere til at vække de unges interesse for de naturvidenskabelige fag.

Ringe: Det kræver ikke ligefrem raketvidenskab at få en sodavandsflaske skudt til vejrs som - ja, en raket, men måske ens nysgerrighed kan blive vakt efter at finde ud af, hvorfor en kop vand og luft fra en cykelpumpe kan udløse så voldomme kræfter. Og så er man jo godt i gang med at løfte en flig til raketvidenskabens hemmeligheder.

Forleden blev 100 elever fra 7. klasse på tre midtfynske skoler netop udfordret på deres nysgerrighed og opfindsomhed, da Midtfyns Gymnasium inviterede til raketdag på campus ved Holmehøjvej. Som optakt til dagen havde skolerne haft besøg af elever fra gymnasiets naturvidenskabelige studieretning. De havde selv i forvejen eksperimenteret med den simple rakettype, som skulle til raketdagens konkurrencer i højde, længde og varighed. På internettet ligger der mange opskrifter på den slags, og man kan sågar finde annoncer for brugsklare raketsæt. Men den gik ikke for deltagerne i raketdagen. De skulle hjemmefra lave deres egne raketter af sodavandsflasker og affyringsramper med tilkoblet cykelpumpe. Det bød på mange kreative løsninger, godt holdt sammen med gaffatape, og mens nogle raketter røg 100 meter ud over plænen, så fusede andre stille ud.

Konkurrencen i raketflyvning blev vundet af 7. klasse fra Ryslinge Friskole, mens en klasse fra Nordagerskolen i Ringe gik af med sejren i det efterfølgende stjerneløb, hvor eleverne blev stillet over for en række opgaver, mens de kom rundt og så gymnasiet. Den afsluttende konkurrence i tovtrækning vandt eleverne fra Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse.

Gymnasielærer Kenneth Bertelsen oplyser, at det er fjerde gang Midtfyns Gymnasium arrangerer raketdagen.