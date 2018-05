Mathis Østergaard fra Revninge er europamester i jetski. Han håber, at Kerteminde vil bakke op om de organiserede jetski-udøvere, der ønsker at slå sig ned i byen.

Foreningen, der forventer at nå op på 40 medlemmer i denne sæson, drømmer at få et tildelt et område i Kerteminde-området, hvor medlemmerne kan opstille baner til deres race-træning.

Jetski i Kerteminde Der er tre jetskiforeninger i Danmark, fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland.Klubberne på Sjælland og i Jylland bruger søer som træningsområder, men Fyns Jet Sport Klub råder ikke over egen bane til race. Træningen foregår i dag forskellige steder, ofte omkring Kerteminde. Ud for Tåsinge har klubben et område til freestyle-kørsel. Det er et lovkrav, at færdsel på vandscootere og jetski skal foregå mindst 300 meter fra kysten, og det er ikke tilladt at færdes i beskyttede Natura 2000-områder. På landsplan findes der cirka 2000 jetski, men sidste år havde de danske jetskiforeninger blot 80 medlemmer.

I et par år har jetski også været en anerkendt motorsport, der er organiseret under Danmarks Motor Union (DMU). En af landets tre foreninger, Fyns Jet Sport Klub, ønsker at få Kerteminde som fast hjemsted, og det vil være med en lokal europamester blandt medlemmerne. 24-årige Mathis Østergaard fra Revninge vandt sidste år EM for mindre erfarne kørere i klassen GP3, og han håber, at kerteminderne og de eksisterende vandsportsklubber vil tage godt imod jetski-udøverne.

Revninge: Jetski deler vandene i både bogstavelig og overført betydning. For nogen er de agile og hurtige fartøjer en sjov måde at bevæge sig på vandet. For andre er det en kilde til støj og fare.

I medierne har der været opsigtsvækkende historier fremme om ulykker og hensynsløs færdsel. Senest i mandags chikanerede en gruppe unge i speedbåde og på vandscootere Kerteminde Sejlklubs børnehold i en grad, så træningen måtte afblæses, og politiet tilkaldes. Mathis Østergaard erkender, at jetski og vandscootere har et blakket ry i offentligheden.

- Der er en god grund til, at man kan have den opfattelse, for der har været nogle bøller. Vi er lige så kede af dem som kajakroere og sejlere, for de er også farlige for os, når vi ligger ude på vandet, siger Mathis Østergaard.

En af fordelene ved at blive organiseret og få egen bane er, at fartglæden kan udfoldes under ordnede forhold, mener Mathis Østergaard, der er mekaniker og som ung kørte motocross.

Europamesteren er dog ked af, at de seriøse jetski-køreres argumenter til tider drukner i debatten, fordi folk sidestiller de uorganiserede ballademagere med de seriøse sportsfolk, der sejler ud på havet i tomgang og placerer deres bane under hensyntagen til vinden, så motorlarmen ikke bliver båret ind over Kerteminde by.

Et eksempel på modstanden var den respons, som en artikel med overskriften "Vandscooterklub vil sejle om kap ved Nordstranden" fik. Ifølge Mathis Østergaard, der er med i klubbestyrelsen, blev jetski-foreningens ønske om at få Nordstranden som træningssted misforstået, idet medlemmerne gik efter at få et sted længere ud i bugten, hvor de ikke er til gene for strandgæster og sommerhusejere.