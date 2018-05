Årslev: Fra den 30. juni 2018 er det slut med at handle i Dagligbrugsen i Årslev.

Torsdag meldte Coop nemlig ud, at den og 14 andre brugser rundt om i landet lukker ned, og den melding blev mødt med beklagelse hos 73-årige Birger Skovmøller og andre kunder torsdag eftermiddag.

- Det er da trist, men det kommer nok ikke bag på mig. Vi har ikke handlet nok. Men det må da være helt nyt, for det har da ikke stået i avisen, bemærker den 73-årige, der ikke umiddelbart kan forestille sig, at det får den helt store betydning for byen.

- Det er heldigvis ikke den eneste forretning i byen, siger Birger Skovmøller og nikker i retning af naboen, Rema1000.

Også for Inger Andersen er det en trist besked på vej til fiskebilen, som torsdag eftermiddag er parkeret lige ved brugsens indgang.

- Det er da rigtig ærgerligt, og det er det, hver gang en butik forsvinder fra lokalsamfundet, siger Inger Andersen, der hæfter sig ved, at der fortsat vil være to dagligvareforretninger i byen.

- Man siger jo, at jo flere butikker der er, jo bedre går det for dem, og vi har altid haft en brugs. Før havde vi faktisk to, så jo, det synes jeg er ærgerligt, bemærker hun.

Ifølge en pressemeddelelse fra Coop lukker brugserne, fordi de kører med underskud, og cirka 300 ansatte bliver berørt. De vil blive forsøgt omplaceret. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange ansatte det drejer sig om i Årslev.