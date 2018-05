Familierne i byfællesskabet ved siden af Odeon er så småt ved at komme på plads i deres nye boliger. De fleste er flyttet ind, og alle klør nu på med at færdiggøre fællesarealerne - tagterrasser, hængende haver, gæsterum og fællesrum.

- Der kan ske meget i menneskers liv, så vi er blevet nødt til at sikre, at man kan komme fra bofællesskabet med sine penge, men også, at vi, der bliver tilbage, kan være med til at bestemme, hvem der flytter ind.

- Vi prøver ikke at have for mange regler. Lige som et ægtepar har vi selvfølgelig fået slebet kanterne af, men vi har et fælles værdisæt og tager tingene ad hoc, som de dukker op. Vi mødes jo til fællesspisningerne og kan snakke om tingene, siger Janus Lylloff.

For en ting er at bo i et nyt flot byggeri i centrum, få finansieringen, det byggetekniske, juridiske og alt muligt andet på plads. Det vigtigste er trods alt fællesskabet, og her har de ni familier, der er flyttet ind de seneste måneder, haft god tid til at øve sig.

Det har Janus Lylloff, direktøren for det hele, allerede erfaret, selv om han kun har boet i huset et par måneder. Alt, som han har håbet på og drømt om i de fem år, han har arbejdet på at etablere byfællesskabet blandt de mange prestigefyldte byggeprojekter i TBT-kvarteret, er ved at manifestere sig.

- Planen er, at vi vil spise sammen her en gang om ugen. Vi har allerede lavet forskellige madhold, og for de andre er det så bare at møde op, når man kommer hjem fra arbejde, fortæller Janus Lylloff.

Ved siden af fællesrummet er der to gæsteværelser med skydedøre, et badeværelse og et toilet.

Janus Lylloff viser gerne rundt i det nye byggeri, hvor lejlighederne er af lidt forskellig beskaffenhed og størrelse. For nylig er der kommet planter og blomster i de mange altan- og plantekasser, og snart skal der plantes klatreplanter, der kan vokse op ad de to markante trappetårne, der forbinder etagerne.

- Men vi har stadig en noget billigere kvadratmeterpris end i naboejendommene. Mange af lejlighederne i naboejendommene er så dyre, at det kan være svært for en almindelig familie med børn at have råd til at bo der.

Det er lidt for sjov, at Janus Lylloff bliver kaldt direktøren, for i bedste bofællesskabs-stil er der en helt flad struktur i byfællesskabet. Kælenavnet skyldes, at man for at lykkes med organiseringen af byggeriet var nødt til at oprettet et anpartsselskab, som skulle have en direktør.

Det har været et langt sejt træk at få drømmen om et byfællesskab i Odense centrum til at gå i opfyldelse, og der har været en del bump på vejen.

- En af grundene til besværlighederne, og at det har taget os så langt tid er, at vi har ønsket at bygge midt i byen. Noget andet er, at der ikke har været nogen model for, hvordan vi rent juridisk kunne organisere os, for vi er de første i Danmark, der prøver det her, siger Janus Lylloff.

Han har været ude mange steder for at fortælle om byfællesskabets erfaringer, og alt er heller ikke helt på plads endnu, og der går nok et halv til et helt år, inden direktøren kan sige op og hvile på laurbærrene.

- Hvad skal den energiske gymnasielærer så finde på?

- Så skal jeg koncentrere mig om mine elever og nyde mine børn. Jeg skal i hvert fald ikke bygge flere huse lige foreløbig, lyder svaret prompte.