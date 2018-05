Avisen mødte to bofæller i det nye byfællesskab. Naboerne er stadig i gang med at finde nye rutiner og en hverdag sammen.

I alt ni familier er flyttet ind i det nye byfællesskab, der har adresse i Carl Nielsens Kvarter. De fleste er så småt ved at komme på plads. Enkelte har stadig håndværkere, for hver eneste lejlighed er indrettet individuelt og med individuelle materialevalg og så videre.

Anders Mechlenburg og hans kæreste Katia er nogle af de få, der er kommet helt på plads i deres lejlighed på første sal. Han er lykkelig for sin nye bolig og fællesskabet med sine nye naboer.

Byfællesskabet Det var i 2013, at Janus Lylloff vandt retten til at bygge på et af de attraktive byggefelter i det nye Thomas B. Thriges-kvarter, der opstod, da gaden blev nedlagt. Siden har han samarbejdet med banker, arkitekter, kommunen og andre rådgivere om at få projektet til at lykkes. I den forbindelse er der oprettet et anpartsselskab, som nedlægges, når byggeriet er helt færdigt.



De ni familier der bor i byfællesskabet, ejer hver sin bolig.



Boligerne i Rosenhaven er mellem 75 og 130 kvadratmeter, og med til hver enkelt bolig hører derudover en altan eller en terrasse. Byggeriets penthouselejlighed er et fælleshus på 115 kvadratmeter, som består af køkken, opholdsrum og to gæsteværelser. Haverne på hele tagfladen er også fællesområde. Det er Praksis Arkitekter fra Troense ved Svendborg, der har tegnet og designet byggeriet. Det odenseanske entreprenørfirma Amstrup & Baggesen står for opførelsen af byggeriet. Byggeriet har kostet i omegnen af 30 millioner kroner. Familierne har løbende skudt risikovillig kapital ind i projektet, idet selve udviklingen af projektet beløb sig til 1,2 millioner.

- Det er mega fedt. Jeg er så glad. Jeg er opvokset i et kollektiv, så jeg ved alt om, hvad man ikke skal gøre. Det her er noget helt andet. Alle er gået ind i fællesskabet her med åbent sind, og vi har heldigvis ikke så mange regler. Vi er enige om nogle værdier, og det er nok, siger han og viser indenfor i lejligheden på første sal.

Dørene er slået op ud til den fælles altan eller svalegang og herfra træder man direkte ind i køkken-alrummet, hvorfra der er adgang til et værelse og en mellemgang med endnu to værelser.

- Lejligheden er enormt godt indrettet, selv om den egentlig kun er 130 kvadratmeter. Den passer fint til os, siger Anders Mechlenburg.

Også Ulla Dinesen er så småt ved at falde til i byfællesskabet.

- Det har da været lidt af en omvæltning, må jeg indrømme. Når man har haft villa og have i 33 år, så skal man lige have en ny hverdag til at fungere. Men jeg er lykkelig for, at jeg ikke længere skal slå græs. Jeg synes, vi supplerer hinanden godt her, og jeg nyder, når alle er på arbejde og her er helt stille. Jeg nyder også, når folk kommer hjem igen, siger Ulla Dinesen, der er flyttet i byfælleskabet med sin mand.

- Det er fantastisk at bo helt her inde i byen med alt, hvad vi skal bruge lige ved døren, tilføjer hun.